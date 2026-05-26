Трагедия в Белгия: Влак блъсна училищен автобус, има жертви ВИДЕО

Във вторник сутринта влак се блъсна в училищен автобус в Белгия. Има няколко жертви, съобщи министърът на вътрешните работи на страната.

"С голямо разочарование научих за трагичния инцидент в Бугенхаут, където училищен автобус беше ударен от влак. Мислите ми са с жертвите и техните близки. Пожелавам на ранените много сили", написа министър Бернар Кентин в публикация в X.

В превозното средство са били седем ученици и двама възрастни, съобщи местната обществена телевизия VRT. От двамата възрастни единият е бил шофьорът, а другият е наблюдавал децата.

BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium — Sky News (@SkyNews) May 26, 2026

Все още не е ясно как точно се е случил инцидентът

Според първоначалните данни, железопътният прелез е бил затворен по време на инцидента.

Полицията потвърди, че по време на инцидента в микробуса са били девет души: шофьор, придружител и седем деца, предимно в средношколска възраст. Децата са посещавали училище за деца със специални нужди.

Записи от видеонаблюдение показват, че железопътният прелез е бил затворен по време на инцидента, потвърждава Томас Бекен от белгийския железопътен оператор Infrabel.

"Сблъсъкът е станал в 8:08 ч. Записите показват, че бариерите са били спуснати, а светофарът светеше червено. Не знаем как е възможно да се е случил инцидентът. Това е работа на полицията и прокуратурата", каза Бекен. „"азбира се, ние сътрудничим на това разследване, защото искаме да разберем как се е стигнало до този трагичен инцидент."

Инцидентът е станал на около 1 километър от жп гара Бугенхаут.

"Влакът вече е спирал. Машинистът на влака е натиснал аварийната спирачка, но не е успял да избегне сблъсък", допълни Бекен. "Има и щети по железопътната инфраструктура. Но това е най-малката ни грижа. Мислите ни са с жертвите, техните семейства и приятели."

Местният съвет е създал пресцентър, където кметът ще предостави допълнителни подробности по-късно днес.

Пътниците във влака вече са евакуирани. Има около 100 пътници, за които сега се грижат в местната пожарна станция. Един човек е бил в шок и му е оказана медицинска помощ.

Железопътните услуги между Дендермонде (Източна Фландрия) и Лондерзел (Фламандски Брабант) са сериозно нарушени и се разполагат заместващи автобуси.