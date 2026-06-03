Паднали скали върху релсите спряха влаковете между Царева ливада и Трявна

Временно е преустановено движението на влаковете между гарите Царева ливада и Трявна поради липса на напрежение в контактната мрежа и паднала скална маса върху железния път, съобщиха от БДЖ.

Припомняме, че в началото на април бързият влак от Русе за Пловдив, се удари в активирало се свлачище в същия участък, причинено от лоши метеорологични условия, като вследствие на удара дерайлираха локомотивът и първият вагон, трима души пострадаха.

Железопътният участък е част от една от важните връзки между Северна и Южна България, като ежедневно по него преминават пътнически и товарни композиции.

При подобни аварийни ситуации екипите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" извършват оглед на трасето и отстраняват препятствията, преди движението да бъде възстановено.

До приключване на дейностите обикновено се въвеждат временни промени в графика на влаковете.