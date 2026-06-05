Грешка на ватмана е причинила челния удар на два трамвая в София

Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който вчера пострадаха четирима души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“. Пострадалите са били пътници в двете превозни средства. След преглед в УМБАЛСМ „Пирогов“ те са освободени за домашно лечение.
Началникът на отдел „Безопасност на движението“ в „Столичен електротранспорт“ Атанас Колев заяви пред БНТ, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. „Двамата ватмани са пробвани от контролните органи за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни.“
По думите му причината за катастрофата е невнимание на ватмана на трамвай по линия №10.
„Причината е невнимание на водача на трамвая от линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамваят тръгва на ляв завой към бул. „Константин Величков“ в посока Красна поляна. В същото време трамвай по линия 8 се движи към Съдебната палата и се удрят челно“, обясни Колев.
Той беше категоричен, че инцидентът е изцяло по вина на водача. „Изцяло инцидентът е по вина на ватмана. Всеки ватман е длъжен да спазва правилника за движение и изискванията при преминаване през съоръженията на релсовия път.“
Според Колев няма данни за техническа неизправност на трамвая. „Няма техническа неизправност. За мен става дума за отклоняване на вниманието. Колегата обясни, че педалът е блокирал, но след намесата на аварийните екипи трамваят беше прибран на собствен ход“, каза още той.
От „Столичен електротранспорт“ припомниха, че преди дни е имало подобен инцидент в района на Централна гара, отново причинен от грешка при преминаване през стрелка.
„Абсолютно идентичен случай. Отново грешка при преминаване през съоръжението на релсовия път“, посочи Колев.
В дружеството вече са предприети допълнителни мерки за обучение на водачите.
„От два месеца тече курс за опресняване на знанията както по Закона за движение по пътищата, така и по ръководството за работа на ватмана на линия. Основният акцент е именно безопасното преминаване през съоръженията на релсовия път“, допълни началникът на отдел „Безопасност на движението“.
Разследването на инцидента продължава.
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