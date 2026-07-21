Присмяха се на Андрю Тейт: облича се прекалено женствено за алфа мъжкар

Колко тесни могат да станат панталоните, преди да започнат да прекъсват кръвоснабдяването на мозъка? Това е въпрос, който лекарите може би трябва да обмислят, след като Андрю Тейт беше арестуван в Маями, облечен в черни панталони, толкова прилепнали до глезените, че биха могли да се считат само за вида капри, обичани от Хейли Бийбър. Сякаш отношението му към жените не предизвикваше достатъчно възмущение, той трябваше да съсипе и дамските три четвърти панталони

Тейт, заедно с брат си Тристан, беше арестуван в САЩ, след като британската прокуратура обяви серия от 38 нови обвинения срещу тях, включително изнасилване, организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация и престъпления, свързани с неприлични изображения на дете. Британските власти сега се стремят да екстрадират двамата, за да се изправят пред обвиненията и няколко съществуващи преди това твърдения, които техният адвокат нарече "лудост" и безпочвени.

Изключително разочароващо е, предвид мащаба на престъпленията, в които е обвинен, че са били необходими толкова години, за да бъде Тейт правилно съден. Той вече е сниман с белезници поне четири пъти, облечен във всичко - от черно яке от овча кожа, пет размера по-малко, през велурени анцузи с цвят на шампанско, до най-новата лилава риза с ниско закопчаване, за която комикът Грейс Кембъл се пошегува, че "манекенът Дороти Пъркинс би се изплюл върху нея".

Тейт "разкраси" въпросната блуза, демонстрирайки колекцията си от диамантени верижки - и, да не забравяме, безупречните си восъчни гърди. Дрехата, толкова тясна, че не би могъл да вдигне ръцете си, дори ако ръцете му не бяха в белезници, беше съчетана с тъмни авиаторски очила, които го правеха да изглежда по-малко като Топ Гън и по-скоро като злия близнак на Питбул.

Последният ужас, който завършваше визията, беше предвидим и дълбок: мокасини без чорапи. Точно зад самите полицаи навярно са се наредили и модните полицаи.

Братята Тейт са арестувани в Маями, след като Великобритания ги издирва Свързани статии

В Instagram безброй акаунти предлагаха модни съвети:

"Тези каприта и копринен топ биха изглеждали по-добре с високи токчета", предположи един човек. "Изглежда сякаш е косплей на Одри Хепбърн, а няма брадичката да го направи", добави друг.

"Не е точно облекло на алфа мъжкар", отбеляза потребител в X, докато се появиха (потенциално обработени от изкуствен интелект) изображения на облекло, предлагано на изгодна цена в Asda. Междувременно, в дискусия за Тейт, носещ различни прозрачни блузи с шарки, обичани от майките по целия свят, един човек попита: "Сниман ли е някога Андрю Тейт с мъжки дрехи?"

Разбира се, на хората трябва да бъде позволено да носят и да бъдат каквото си поискат, независимо дали са мъже или жени. Но други, като Тейт, смятат, че има роли и норми, на които да се съобразяват, поради което прекалено женствените му избори на гардероб са в противоречие с гръмките му прокламации за строги полови роли и оплакванията му от феминизацията на мъжете.

Така че, разбира се, е още по-смешно, че той е навън по улиците и изглежда като нечия разведена леля

"Ако само престъпленията му можеха да бъдат толкова ефирни, колкото тези капри панталони, може би най-накрая щяхме да си вземем лятна почивка", написа един човек в X/Twitter. "Добавете нещо похотливо за тези развратни малки момчета до глезена", добави друг.

Критиците на Тейт отдавна са схващали, че причината инфлуенсърът да проявява такава омраза към жените - желанието си да ги унижи и контролира - е, че в основата си ревнува от противоположния пол.

Патриархатът наранява всички нас и може би той би искал емпатията и толерантността към емоциите, които жените си предлагат една на друга. Като гледаме последния му тоалет, е ясно, че би се радвал поне на някои естетически аспекти на момичешката възраст. Но може би ще трябва да изпере гащеризона си, който е получил като затворник, с гореща вода, за да се радва на желаното отвътре прилепване.

Анализът е на Лидия Спенсър-Елиът за The Independent.