Илия Лазаров: Има риск за България заради самолетите на САЩ

Операцията с американските самолети в София е приключила без последствия за България и няма смисъл темата да се връща назад. Това заяви председателят на СДС Илия Лазаров в ефира на Bulgaria ON AIR по повод спора дали е била укрита информация за разполагането на американски самолети-цистерни на столичното летище.

Според него е нормално част от данните да не са били публични, тъй като става дума за военна операция.

"Естествено е информацията да бъде скрита"

"Естествено е, че ще бъде скрита информация, това е военна операция. Най-вероятно самолетите са използвани и за други мисии. Операцията е приключила", заяви Лазаров.

Той коментира и новото искане на САЩ за разполагане на самолети в България. По думите му решението те да бъдат базирани единствено в авиобаза "Безмер", а не на летище София, е правилно.

Лазаров смята, че гражданското летище в столицата не е подходящо място за разполагане на чужди военни самолети.

"Има риск за България"

Председателят на СДС заяви, че България трябва да изпълни съюзническите си ангажименти към Съединените щати, но предупреди, че това не означава липса на рискове.

"Няма нужда да лъжем хората - има риск за България по няколко линии", посочи той.

Според Лазаров първата възможна последица е реакция от страна на Иран, която може да бъде дипломатическа или да доведе до допълнително влошаване на двустранните отношения.

Той изрази опасение, че Техеран би могъл да използва връзките си с въоръжени групировки, за да подтикне към действия на българска територия. Това е негова оценка, за която не посочи конкретни данни.

"Нашите служби, заедно с партньорските служби, трябва да работят от вчера по темата", каза Лазаров.

Според него при навременни превантивни мерки вероятността България да се справи с подобен риск е над 90%.

"Съюзничеството има цена"

Лазаров заяви, че няма как една държава да бъде съюзник на голяма сила и да не се отзове, когато партньорът ѝ поиска подкрепа.

По думите му рискът трябва да бъде отчетен, но сигурността и отбраната имат своята цена.

Той посочи, че България не може да издържа армия от 150 000 души и в момента трудно поддържа въоръжени сили от около 35 000 военнослужещи.

"Нас в момента ни осигуряват сигурност НАТО и САЩ", подчерта председателят на СДС.

Според него Иран не разполага с реална възможност да нанесе пряк ракетен удар по България заради географското положение на страната и членството ѝ в НАТО.

Критика към стратегията на Тръмп

Лазаров отправи критики и към действията на американския президент Доналд Тръмп спрямо Иран.

Според него Тръмп е започнал военна авантюра, без САЩ да имат готовност да стигнат докрай.

"Трябва да отидеш и да събориш режима. Анализите им излязоха грешни", заяви той.

По думите му пълна военна победа би изисквала сухопътна операция с между 200 000 и 300 000 военнослужещи, което би довело до много жертви.

Лазаров постави под съмнение дали американската политическа класа и президентът могат да си позволят подобна операция в навечерието на избори.

"Война се печели със сухопътна операция, не с дронове и ракети", каза той.

СДС няма да подкрепи Бюджет 2026

В разговора Лазаров коментира и поведението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Той обясни, че решението на ГЕРБ е представителите на коалицията да говорят по-малко в Народното събрание и да подкрепят решенията, които смятат за разумни.

По думите му обаче СДС няма да подкрепи предложения Бюджет 2026.

"Бюджетът е лош и няма да бъде подкрепен. Дори ГЕРБ да го подкрепи, нашият представител няма да го направи", заяви Лазаров.

Той добави, че не смята за правилно разумни предложения да бъдат отхвърляни единствено защото са внесени от политически опоненти.

Лазаров посочи Даниел Вълчев за възможен кандидат за президент

Председателят на СДС коментира и предстоящите президентски избори, като определи кандидатурата на Илияна Йотова като сериозна и класически лява.

По думите му тя е добре подготвена и се ползва с уважение в Европа.

Лазаров заяви, че демократичната общност трябва да излъчи собствен кандидат. Той отбеляза, че Иван Костов е посочил Андрей Гюров, но според него добра кандидатура би бил и проф. Даниел Вълчев.

"Не могат да кажат, че той не става. Не сме водили разговори с него", уточни лидерът на СДС.

Според него кандидат с реални шансове за победа може да бъде излъчен само след постигането на широк политически консенсус.

Лазаров предупреди, че СДС няма да подкрепи Андрей Гюров на евентуален втори тур, ако партията не бъде предварително включена в разговорите за обща кандидатура.