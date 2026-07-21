Везиева: Бюджетният дефицит може да е по-нисък от обявения

Бюджет 2026 навлиза в решаваща фаза, след като парламентарната комисия по бюджет и финанси започна разглеждането на близо 70 предложения преди окончателното гласуване на финансовата рамка на държавата.

Бившият министър на икономиката Даниела Везиева не очаква съществени промени в основните параметри на бюджета, но предупреди за проблеми с размера на дефицита и липсата на ясна средносрочна управленска политика.

Спор за размера на бюджетния дефицит

По думите на Везиева данните на Евростат показват дефицит от 7,6% от брутния вътрешен продукт.

"Изпреварваме държави, които традиционно са с висок дефицит, като Полша, Франция и Белгия. Изпреварват ни Кипър и Дания", заяви тя в предаването "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR.

Според нея обаче служебният кабинет не е изпратил актуализирана бюджетна информация и затова Евростат работи с по-стари данни.

Везиева прогнозира, че реалният дефицит може да се окаже по-нисък от обявения, тъй като по-високата инфлация ще доведе до допълнителни приходи в бюджета.

Липсва средносрочна управленска програма

По-сериозният проблем според нея е, че не се обсъжда актуализация на средносрочната бюджетна рамка и липсва публична управленска програма, от която да стане ясно какви политики ще следва държавата.

"Ако говорим за реформаторски бюджети, би следвало първо да видим реформаторска управленска програма. От нея зависи и средносрочната бюджетна прогноза", посочи Везиева.

Тя смята, че България би могла да се върне в допустимите бюджетни рамки по-скоро през 2028 г.

Пари без достатъчен резултат

Везиева призова за преглед на разходите по отделните ведомства и за оценка на ефекта от държавното финансиране.

"Ако продължаваме да даваме пари за неща, които нямат качествен ефект, няма как да подобрим нито инфраструктурата, нито средата за инвестиции", коментира тя.

Според нея бюджетът не предлага достатъчно мерки срещу демографската криза, въпреки че в страната има населени места без нито един жител и сериозен недостиг на квалифицирана работна ръка.

Фокус върху производство и земеделие

Бившият икономически министър заяви, че инвестиционната политика трябва да бъде насочена и към подготовката на качествени кадри.

По думите ѝ в рамките на един пълен четиригодишен мандат могат да бъдат предприети съществени промени, ако държавата постави акцент върху производството и земеделието.

"Там, където има повече производители, цените са по-стабилни и нормални", заключи Везиева.