Жилищата поскъпват по-бързо от доходите

След години на рекорден ръст българският имотен пазар започва постепенно да се охлажда, макар цените на жилищата да продължават да се повишават по-бързо от доходите. Купувачите вече са по-предпазливи, а продавачите все по-често са склонни на преговори, което според експерти е знак, че пазарът търси ново равновесие.

Цените и ипотеките продължават да растат

Въпреки признаците за успокояване на пазара, данните показват, че ръстът на цените остава силен.

За последната година жилищата са поскъпнали с близо 15%, а ипотечното кредитиране продължава да нараства с около 27% - един от най-високите темпове в Европейския съюз.

Общият размер на жилищните кредити вече надхвърля 18 млрд. евро, което показва, че интересът към покупката на имот остава висок.

Рекордни кредити и рекордни спестявания

Според данните българите едновременно теглят рекордни ипотечни кредити и държат рекордни средства в банкови депозити, въпреки ниската доходност по тях.

Банките разполагат с висока ликвидност, а лихвите по жилищните кредити остават сред най-ниските в Европа. Именно тази комбинация продължава да стимулира търсенето на имоти.

Все повече спестявания се пренасочват към покупка на жилища вместо да остават в банкови сметки с минимална доходност.

Накъде върви пазарът

Дали имотният пазар у нас действително започва да се охлажда и кои фактори ще определят движението на цените през следващите месеци обсъдиха в предаването "Директно" по Bulgaria ON AIR председателят на Българската фасилити мениджмънт асоциация Иван Велков и финансовият и кредитен консултант Николай Устамитев.