Експерт по маркетинг: Балансът между кариера и семейство е възможен

Експертът по маркетинг и комуникации Георги Малчев споделя възможно ли е да се постигне хармония между професионалния и личния живот. Експертът се опитва да даде отговор на въпроса “Защо се стига до прегряване” и как с се променили семейните роли през годините в България.

"Най-важното е човек да знае какво иска и да живее съобразно това. Фрустрацията в живота идва тогава, когато имаш определени ценности и неща, в които вярваш, но не живееш според тях. Когато се намираш в среда, в която е нормално да се избира само едното или другото, ти нормализираш тази ситуация и си казваш, че изборът е сведен до едно от двете", коментира експертът в предаването “България сутрин”.

"Европейско проучване за България обаче показва, че 58% от хората са доволни от своя кариерен път. Повечето от тях заемат по-ръководни позиции. Този процент доказва, че има път и спасение за съвместяването на кариерата и семейството, без да се налага да избираме само едното и да изпадаме в заблудата, че "така се е наложило“. Това предизвикателство обаче стои предимно пред жените", добави Малчев.

Реалистичен поглед над семейната среда

Според експерта по маркетинг, когато сме хиперреалисти за средата, става ясно, че ако едно дете изисква повече усилия и липсват баби и дядовци, които да помагат, ситуацията се усложнява. “В много други държави родителите се оправят сами, докато у нас е наложено и доста помага указването на подкрепа от бабите и дядовците”.

Според Малчев данни на Евростат показват сериозно различие в ангажираността. 40% от жените отделят повече от 5 часа от денонощието си на тема семейство, а едва 21% от мъжете отделят същото време за семейни ангажименти.

"Това е нещо, с което сме свикнали, и жените традиционно остават в основата на крепящото се семейство. Хубавото е, че според 89% от хората в България, българите вече са много по-амбициозни в кариерния си път, а в семейството все повече мъже участват и работят в екип", обясни Малчев пред Bulgaria ON AIR.

За предразсъдъците към "кариеристките"

"Говорейки за ценности, хората сме много добри в това да намираме извинения и да ги повтаряме. Когато видим някой, който успява да съчетава кариерата и семейния живот, ние често изпитваме когнитивен дисонанс. За да го разрешим, бързо лепваме етикет: "А, тя е кариеристка, тя е такъв човек, тя лишава семейството си". Моят съвет към майките е да се възползват от цялото време, което имат, и от новите суперуменията, които са придобили", посочи още експертът.

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