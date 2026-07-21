Иън Сомърхолдър сподели защо заряза Холивуд и се отказа от актьорската си кариера

Иън Сомърхолдър е сред най-разпознаваемите телевизионни актьори на своето поколение. Кариерата му започва като модел, но истинският му пробив идва с ролята на Буун Карлайл в култовия сериал „Изгубени“. Световна популярност обаче му носи образът на харизматичния вампир Деймън Салваторе в хитовата поредица „Дневниците на вампира“, превърнала го в любимец на милиони зрители по света.

Освен в телевизията, Сомърхолдър участва и в редица филмови продукции, сред които The Rules of Attraction, Pulse, How to Make Love to a Woman и научнофантастичния сериал V Wars, където освен главна роля е и изпълнителен продуцент. През годините той изгражда репутация не само на успешен актьор, но и на активен защитник на околната среда, като чрез своята фондация подкрепя множество екологични каузи.

Въпреки впечатляващата си кариера и огромната популярност, Сомърхолдър изненадва феновете, когато решава да се оттегли от Холивуд и да сложи край на актьорската си кариера. Днес той разкрива какви са истинските мотиви зад това решение и защо е избрал съвсем различен начин на живот.

42-годишният Сомърхолдър напусна Холивуд през 2019 година и оттогава се е фокусирал върху други бизнес начинания със съпругата си Ники Рийд, след като двамата заживяват във ферма извън Лос Анджелис.

В епизод от подкаста Haley on the Go актьорът сподели „истинската, отчасти противоречива“ причина, поради която е решил да направи рязък завой в кариерата си. Той също така разкри и как спирането на сериала му V Wars по Netflix се е отразило на цялостния му живот.

„Исках да снимам V Wars, защото там бях аз, не бях вампир, а бях учен“, казва Иън за сериала. „Снимахме епизодите, преместих цялото си семейство в северен Онтарио. Работих здраво върху този проект в продължение на почти година, а резултатът, който се получи, не беше приятен за гледане“.

„Казах на студиото, че не искам името ми да стои върху този проект. Исках да им върна парите – всичките милиони. А те не можеха да повярват“, допълва актьорът.

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