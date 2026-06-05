Полицията издирва 30-годишния Еркан Мутлу, виждали ли сте го?

Полицията издирва по молба на близките му Еркан Мутлу на 30 години, съобщиха от МВР в Шумен.
Тази сутрин мъжът е напуснал жилището си в с. Тодор Икономово и оттогава е в неизвестност. По данни на близките му е бил облечен със зелена тениска с къс ръкав, сиво долнище на анцуг и е бил обут с черни джапанки.
Мутлу е висок около 170 см, с кафяви очи. Няма документи и телефон в себе си. По информация на негови родственици е поел към с. Скала, община Дулово. Мъжът не говори български език, разбира и отговаря на турски.
От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112, на 05361 2293 или на 054800588.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.