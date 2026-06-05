Полицията издирва 30-годишния Еркан Мутлу, виждали ли сте го?

Полицията издирва по молба на близките му Еркан Мутлу на 30 години, съобщиха от МВР в Шумен.

Тази сутрин мъжът е напуснал жилището си в с. Тодор Икономово и оттогава е в неизвестност. По данни на близките му е бил облечен със зелена тениска с къс ръкав, сиво долнище на анцуг и е бил обут с черни джапанки.

Мутлу е висок около 170 см, с кафяви очи. Няма документи и телефон в себе си. По информация на негови родственици е поел към с. Скала, община Дулово. Мъжът не говори български език, разбира и отговаря на турски.

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112, на 05361 2293 или на 054800588.