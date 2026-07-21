Мая Манолова: Топлинните счетоводители тайно вдигнаха таксите с 40%

Лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова изпраща сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с до близо 40%, обявено от "Топлофикация София" едва на 16 юли, но в сила от 1 юни 2026 г.

"КЗП най-накрая да се събуди и да санкционира грабежа на Топлофикация и на топлинните счетоводители по отношение на потребителите." Това призовава Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Според нея столичани са били "залети със студен душ“, получавайки сметките си за юни и виждайки увеличените цени за топлинните счетоводители, без да бъдат предварително уведомени, пише Манолова, като подчертава, че дружеството е публикувало съобщението на сайта си едва на 16 юли – месец и половина след влизането на цените в сила.

Според нея договорките са били направени без знанието на потребителите. "Тихомълком зад гърба на гражданите Топлофикация се е разбрала с дружествата за дялово разпределение да увеличат цените с до близо 40%, без домакинствата да бъдат предупредени", посочва тя.

По нейни думи, домакинствата нямат механизъм за въздействие върху цената, договорена между топлофикационното дружество и топлинните счетоводители.

Като правно основание за сигнала тя посочва Закона за въвеждане на еврото. "Комисията за защита на потребителите може да провери икономическата обосновка на подобни безобразни увеличения и да ги санкционира. Затова изпращаме сигнал до КЗП и се надяваме да си свършат работата. Защото увеличения с до 40% — най-високи при Топлофикация София в качеството ѝ на топлинен счетоводител, са неприемливи!", категорична е Манолова.

Тя отправя призив и към новото парламентарно мнозинство за изменения в Закона за енергетиката:

"Призовавам и депутатите от парламентарното мнозинство да направят изменения в Закона за енергетиката и най-накрая да закрият тези паразитни и абсолютно ненужни структури в лицето на дружествата за дялово разпределение“.

"Досега топлинните счетоводители прибираха годишно около 32 млн. лв. от столичани. С новите увеличени цени вече ще взимат над 36 млн. лв. от домакинствата – за никаква реално свършена работа! Докато пенсионери не могат да си отопляват жилищата през зимата!", заяви тя.