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Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в светофар в Добрич

Откаран е в болницата с комоцио, без опасност за живота

21.07.2026 | 09:31 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Сигналът за инцидента е получен около 2:10 часа през нощта. Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на бул. "Русия" с ул. "Вардар", където 30-годишният мъж се е блъснал в стълб на светофарната уредба. 

Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота, предаде БТА.

 

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