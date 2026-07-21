Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в светофар в Добрич

Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът за инцидента е получен около 2:10 часа през нощта. Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на бул. "Русия" с ул. "Вардар", където 30-годишният мъж се е блъснал в стълб на светофарната уредба.
Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота, предаде БТА.
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