Moby по следите на магьосници в българската гора ВИДЕО

Легендарният музикант Moby, чието истинско име е Ричард Мелвил Хол, се е разходил из Родопите в дните около участието му на PhillGood Festival. Той сам публикува видео от приключението си в профилите си в социалните мрежи.

"Истинска история за моето пътуване до магьосническата гора в планините на България", гласи описанието на видеото, което е озвучено с песента Inside.

В него Moby разказва, че се е натъкнал на врата в гората с табела, която не може да прочете, тъй като е на български. На табелата пише "минаването строго забранено", но музикантът пише, че е решил, че написото означава: "Добре дошли в магьосническата гора, всички са добре дошли".

Moby отваря вратата, която е отключена и продължава по "древните стълби", преди да стигне "колибата на магьосника" и "пейката за отдих на магьосника". А от там показва магическата красота на българската природа.

"Благодаря, магьоснико", завършва клипа си Moby.

Moby закри фестивала PhillGood в неделя с грандиозно шоу, изпълнявайки най-големите си хитове и карайки хиляди да танцуват. В изпълнението си той вплете активизма си за правата на животните, като по време на изпълнението на Why Does My Heart Feel So Bad? на екраните се редуваха сцени на животни и техните малки.

В друг клип, публикуван в Instagram профила му, вероятно заснет в хотелската му стая в Пловдив, Moby обяснява, че няма добър отговор на въпроса защо нараняваме животните.