Шофьор с условни присъди, но с райски газ зад волана в Пловдив ВИДЕО

В социалните мрежи професионалният културист и треньор Валентин Петров публикува видео, на което се виждат двама млади мъже в автомобил, за които той твърди, че употребяват райски газ.

Според Петров случката е от вчера около 17 часа. Забелязал е лекия автомобил на кръстовище в пловдивския квартал “Христо Смирненски“. По думите му двамата младежи са вдишвали райски газ, докато се движели с колата.

Треньорът незабавно е подал сигнал на телефон 112.

Няколко часа по-късно Петров твърди, че отново е видял същия автомобил на същия булевард. По негови думи превозното средство се е движело с висока скорост, което го е накарало да го последва и да заснеме случката.

В публикуваното видео Петров твърди още, че водачът е с две условни присъди по предишни дела, а другият мъж в автомобила е негов брат и е пътник.

“Ей това е България. В пет часа следобед ги видях да дърпат балони в колата си, докато преминавах през кръстовището, а два часа по-късно, въпреки че вече бях подал сигнал на 112, отново ги видях на същия булевард да се движат с висока скорост и с включени аварийни светлини. Проследихме автомобила, но вместо да спрат, те избягаха“, написа Петров в публикацията си.

Макар видеото бързо да е привлякло вниманието в социалните мрежи, все още няма официална информация от страна на МВР дали по подадения сигнал е извършена проверка и дали са предприети действия по случая.