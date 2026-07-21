Затвор до гроб за мексикански наркобарон в САЩ

Мексиканският наркобарон Исмаел „Ел Майо“ Самбада беше осъден на доживотен затвор в САЩ, след като миналата година сключи споразумение с прокуратурата. Той се призна за виновен, че в продължение на десетилетия като един от босовете на картела „Синалоа“, е организирал трафика на кокаин, предаде Ройтерс.

Федералният съдия Брайън Коган постанови присъдата по време на заседание във Федералния съд в Бруклин.

Самбада е един от най-известните мексикански наркотрафиканти, осъдени от американски съд, след като през 2019 г. другият лидер на картела „Синалоа“ Хоакин „Ел Чапо“ Гусман също получи доживотна присъда.

76-годишният Самбада се съгласи да се признае за виновен, след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че няма да поиска налагането на смъртно наказание. По тези обвинения законът предвижда задължителна присъда доживотен затвор.

Самбада беше арестуван през юли 2024 г. заедно с Хоакин Гусман Лопес, един от синовете на Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, след като самолетът им кацна на малко летище в щата Ню Мексико. Гусман Лопес също се призна за виновен по обвинения в наркотрафик.