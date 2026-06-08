Младежи организират футболен турнир в помощ на Цецо от Лом

Младежи организират благотворителен футболен турнир в помощ на Цецо от Лом. Той ще се проведе на 13 и 14 юни в двора на софийското 40 СУ "Луи Пастьор" в "Люлин".

"Идеята е чрез спорта да съберем приятели, бивши съученици и хора с добри сърца, които да подкрепят каузата. В турнира ще участват 4 отбора, а събраните средства ще бъдат дарени за благотворителната цел. Освен спортното събитие, инициативата има за цел да покаже, че младите хора могат да се обединяват около добри каузи и да помагат на нуждаещите се", заявиха организаторите.

Всички желаещи могат да помогнат със средства в помощ на Цецо на място на турнира, както и на следната сметка: