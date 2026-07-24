Лудогорец с първа българска загуба в евротурнирите през сезона

Лудогорец загуби с 0:2 на старта в Европа за сезон 2025/26. „Орлите“ отстъпиха пред Апоел Тел Авив в Дебрецен на неутрален терен в четвъртък вечер. Това не попречи на символичните домакини да бъдат подкрепяни от повече от 4000 зрители по трибуните в Унгария.

Титуляр за домакините стартира българският национал Адриан Краев, който обаче нямаше участие в попаденията. Той беше заменен в последните 20 минути, а головете паднаха след статични положения.

Между първия и втория гол Апоел стигна до удар в напречната греда, след като Лудогорец така и не успя да създаде голяма опасност пред съперниковата врата.

Символичният домакин откри чрез Алтман в началото на 6-минутното добавено време. Подаването към голмайсторът даде Ториел, а второто попадение падна в края на следващата част.

Тогава Бонман първо отрази удар в близкия ъгъл и след добавка топката се удари в гредата. От третия опит тя беше довкарана за 2:0 от Чико.

Реваншът в Разград е след седмица на 30 юли. Преди това Лудогорец ще трябва да гостува в Русе на Дунав, докато Апоел няма да има други ангажименти, защото сезонът в Израел още не е започнал.

По-рано през сезона ЦСКА и Левски не загубиха, съответно от Дери Сити, Карабах и от Борац Баня Лука и Университатя Крайова. ЦСКА 1948 пък се занули при визитата на Спартак Търнава. /БГНЕС