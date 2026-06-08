1431 чужди студенти са учили в Софийския университет тази година

За учебната 2025/2026 година броят на чуждестранните студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е 1431, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Студентите са от 55 държави – от Европа, Азия, Африка, Северна Америка (включително Карибите и Централна Америка) и Южна Америка. 315 от тях са от страни от Европейския съюз и Конфедерация Швейцария.

Общо 692 са студентите от Албания, Косово, Република Северна Македония, Молдова, Сърбия и Украйна, обучаващи се по реда на Постановление № 103 и Постановление № 228 на Министерския съвет. Традиционно сънародниците ни с български произход от тези държави предпочитат обучение в Софийския университет и броят им всяка година е висок.

Многобройни са студентите от Гърция и Турция.

Чуждестранните студенти се обучават във всички професионални направления и специалности в шестнадесетте факултета на Софийския университет.

Най-голям брой чуждестранни студенти се обучават в специалностите „Медицина“ (на английски език) и „Фармация“ (на английски език).

Предпочитани са още специалности с хуманитарна и педагогическа насоченост и специалности в областта на икономиката и информатиката.

Тенденцията към покачване на броя на чуждестранните студенти в Софийския университет е трайна. За учебната 2023/2024 година те са общо 1303, а за учебната 2024/2025 година – 1394, припомниха от СУ за БТА данни от минали години за чуждестранните студенти в университета.