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Тяло на моряк е открито в акваторията на Бургаското пристанище

Случаят се разследва

08.06.2026 | 15:08 ч. Обновена: 08.06.2026 | 15:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство след намирането на тяло на моряк в акваторията на бургаското пристанище, съобщиха от прокуратурата за БТА.

Тялото е открито на 6 юни в района на първо корабно място. По първоначални данни мъжът е паднал от борда на плавателен съд тип "влекач".

Назначени са експертизи, които да установят механизма и причината за настъпване на смъртта, посочиха за БТА от Окръжна прокуратура-Бургас.

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