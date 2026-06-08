Тяло на моряк е открито в акваторията на Бургаското пристанище

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство след намирането на тяло на моряк в акваторията на бургаското пристанище, съобщиха от прокуратурата за БТА.

Тялото е открито на 6 юни в района на първо корабно място. По първоначални данни мъжът е паднал от борда на плавателен съд тип "влекач".

Назначени са експертизи, които да установят механизма и причината за настъпване на смъртта, посочиха за БТА от Окръжна прокуратура-Бургас.