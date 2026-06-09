Емил Пармаков ще заеме временно поста на Георги Кандев

Емил Пармаков ще замени подалия оставка главен секретар на МВР Георги Кандев.

Според процедурата, при липса на титуляр на поста главен секретар на МВР, както и на негов заместник, каквато е ситуацията в момента, постът се заема от директора на Главна дирекция "Национална полиция", пише БТА.

Пармаков е завършил е висшето си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 1996 година. Има специализации в СУ, Сикрет сървис, АМВР, ИЛЕА-Будапеща.

Професионалната му кариера в системата на МВР започва през 1997 година. Първоначално е разузнавач Първа степен в Първо РПУ на СДВР. През 2002 година постъпва в ДНСП в отдел "Криминална полиция“. От 2010 г. е началник на сектор в ГДНП.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от септември 2022 година е назначен за заместник-директор на ГДНП.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 04.03.2026 година е назначен за директор на ГДНП.

„Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча – също. Разбрах посланието“, написа Георги Кандев в официалния си Фейсбук профил при обявяването на оставката си. Той посочва, че не може да бъде човекът, който просто ще гледа страшно в камерите, и отбеляза, че 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, а задачата на полицая не е да бъде удобен, а да бъде полезен.

„Не само че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си“, заяви на брифинг в МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той пожела успех на Кандев, включително и в бъдещата му политическа кариера, но допълни, че не е много похвално, когато в окото на бурята излизаш и оставяш хората си.