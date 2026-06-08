Демерджиев: Кандев ме изненада с напускането си, имах му пълно доверие

Вътрешният министър Иван Демерджиев направи първи коментар, след като изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска системата.

Кандев съобщи решението си с публикация в социалните мрежи, в която заяви, че изборът между поста и принципите му е невъзможен.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", заявява Кандев.

В публикацията си той посочва, че носи униформата от 30 години и подчертава, че за него законът е "гръбнакът на държавата", а задачата на полицая не е да бъде удобен, а полезен.

"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме", пише той.

Кандев допълва, че не иска да поема отговорност за решения, които не взема, нито да поддържа "фасада" с името си.

"Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", посочва още той.

По думите на Иван Демерджиев заявлението на Георги Кандев го е изненадало, тъй като не са били посочени конкретни мотиви за напускането.

"Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям", каза Демерджиев.

Вътрешният министър коментира още, че според него Кандев е трябвало да постави въпросите си директно пред него, а не чрез публикации в социалните мрежи.

"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във фейсбук. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", допълни министърът.