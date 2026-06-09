Милотинова: Не търсим просто място за провеждане на "Евровизия", а община партньор

Четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас - ще се конкурират за домакинството на конкурса "Евровизия" през следващата година.

Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова в ефира на националната телевиция.

По думите ѝ процедурата е в начален етап, като кандидатите тепърва ще подготвят и подават необходимата конкурсна документация. Вече е проведена първа среща между представители на четирите общини и БНТ, на която са били представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за организиране на песенния конкурс.

В срещата е участвал и Андреас Шмит - дългогодишен ивент и секюрити мениджър на „Евровизия“, който е отговорил на въпросите на представителите на местната власт относно организацията и логистиката на събитието.

Милотинова подчерта, че БНТ не търси единствено град, който да предостави подходяща локация за конкурса, а дългосрочен партньор, който да участва активно във всички етапи на подготовката и провеждането му.

"БНТ не търси просто място за провеждане на конкурса, а община партньор, която да извърви целия път по организацията на събитието заедно с нас", заяви тя.

Според генералния директор на обществената телевизия домакинството на "Евровизия" е мащабен проект, който изисква сериозна координация между институциите, множество административни процедури и продължителна подготовка.

Тя отбеляза, че конкурсът не се изчерпва с полуфиналите и финала, а включва дълъг организационен процес, в който общината домакин ще има ключова роля.

Милотинова разкри още, че подготовката за домакинството е започнала веднага след победата на DARA и спечелването на правото България да организира следващото издание на конкурса.