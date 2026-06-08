Четири града в битка за "Евровизия", до края на юли ще знаем къде ще се проведе

София, Варна, Бургас и Пловдив продължават в надпреварата за домакинство на конкурса Евровизия 2027 г.

Очакваме от четирите града, заявили интерес, до края на седмицата официално да потвърдят своето желание, след като вече се запознаха с изискванията на EBU. След това Българската национална телевизия ще изпрати конкурсната документация на градовете, които отговарят на критериите. На базата на попълнените въпросници ще бъде определен и крайният победител. Надяваме се градът домакин да стане ясен възможно най-скоро. Официалните срокове, дадени от EBU, са до август, но ние искаме да оптимизираме процеса и да приключим процедурата още през юли. Това заяви пред журналисти генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

"Изискванията са тежки. Вече заявихме, че сме готови да участваме във втория кръг. Молбата ми е градът домакин да стане ясен възможно по-бързо. Тъй като критериите са много, предстоят сериозни административни процедури и обществени поръчки. Трябва да спестим време на избрания град, за да може България да се представи изключително успешно", коментира кметът на Бургас Димитър Николов.

Пловдив също потвърди намерението си да се бори за домакинството.

"Първо трябва да благодарим на Дара за това, че ни даде възможност на всички нас да се състезаваме и да направим така, че България да се представи по най-добрия начин на Евровизия. Заявяваме ясно своето участие в конкурса и съм сигурен, че има какво да покажем ние под тепетата", заяви кметът Костадин Димитров.

Кметът на Варна Благомир Коцев посочи, че морската столица е отличен избор, ако целта е "Евровизия" да бъде на морето и да се предложи силна алтернатива на софийската кандидатура. Той изложи и конкретните предимства на града:

"Първо, Дара е от Варна. И второ - градът ни има огромен потенциал и богата културна програма, сериозен опит в организирането на фестивали, голям леглови капацитет и отлична транспортна свързаност. Разбира се, столицата има своите предимства, както и всеки друг кандидат. Сигурен съм, че ще се получи добра конкуренция и ползотворен процес, за да изберем най-доброто място", поясни Коцев.

Той допълни, че днес е станала ясна практиката за организиране на съпътстващи събития:

"Който и от четирите града да спечели, целта е всички останали също да извлекат полза. Това трябва да бъде мащабно национално събитие, а не само регионално", каза още той.

Въпреки че официалният срок за потвърждение на кандидатурите е до края на седмицата, и четирите града дадоха ясно да се разбере, че остават в надпреварата за домакинство на най-голямото музикално събитие в Европа.