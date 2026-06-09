ИПБ за мерките на Радев: Не е реформа, а стари учебникарски трикове

Вчера министър-председателят Румен Радев проведе среща, посветена на пътната безопасност.

“Пътнотранспортната система е изключително сложна система със социално-технически характер. В България сме на първо или на челните места в ЕС по травматизъм и смъртност по нашите пътища. Знаем, че от години се полагат усилия да намалим тази смъртност и засега тези усилия не отбелязват някакъв съществен напредък”, каза на премиера.

Ден след срещата от ИПБ излязоха с отворено писмо до Радев, критикувайки представените от правителството мерки за пътната безопасност, определяйки, че това не е реформа, а “стари учебникарски трикове за печелене на политическо време”.

От ИПБ настояват за незабавни отговори по няколко критични точки:

Претоплени и неработещи мерки: Те механично повтарят дейности като "координация", "обезопасяване на участъци с концентрация на ПТП" и "електронен обмен на информация". Г-н Премиер, всичко това вече е направено, но реален резултат няма! Повтарянето на провалени подходи с очакването на нов изход е признак на управленско безсилие.

Бягство от отговорност на ключови министри: По време на обсъждането на тази критична за обществото тема демонстративно отсъстваха ключови министри – начело с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Къде изчезна същият този министър, който иначе е изключително медийно активен, но липсва точно тогава, когато трябва да се поеме лична отговорност за безопасността на инфраструктурата?.

Според ИПБ налице е липса на резултати. “Обществото има право да знае какви са конкретните цели, в какъв срок трябва да бъдат постигнати и колко спасени човешки живота са заложени в плановете Ви. Липсата на ясни показатели е сигурен знак за бягство от отговорност при последващ провал”, се казва още в отвореното писмо.

“Българските граждани Ви дадоха мандат за реални реформи, а не за административно отбиване на номера. Ако правителството и ресорните Ви министри нямат експертиза да спрат войната по пътищата, потърсете незабавно съдействие. Всяко Ваше забавяне се плаща с човешки животи. Време е за нова политика, персонална отговорност и измерими резултати!”, пишат от ИПБ.