Богдан Милчев: Минахме точката на пречупване на пътната безопасност

След тежката катастрофа на "Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, а 16 бяха ранени, председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев от Института за пътна безопасност заяви в интервю пред Dnes.bg, че България вече е преминала "точката на пречупване" по отношение на пътната безопасност. Според него проблемът не може да бъде решен с по-високи санкции или отделни мерки, а изисква цялостна промяна в управлението на риска и ясно посочване на отговорен за случващото се по пътищата. Милчев отправя остри критики към институциите и настоява за нов подход, основан на експертен анализ, прозрачност и дългосрочна стратегия.Той призовава премиерът Румен Радев да се събуди.

- Г-н Милчев, дойде ли точката на пречупване след катастрофата на "Челопешко шосе" с четирима загинали и 16 ранени?

- Ние от Института за пътна безопасност преди една седмица предупредихме правителството, че е настъпила точката на пречупване. Какво следва от това? Никакви конкретни добри идеи и мерки не могат да сработят, когато сме минали от другата страна, ако така мога да го кажа.

Единственото решение, за съжаление то е много болезнено, когато някой усети, че може да вземе това стратегическо решение на курса лично бъде засегнат от подобно безумие на пътя.

Никога няма да се оправим докато добре информирани граждани, медии се нахвърлят като лешояди след всеки един такъв инцидент, а се правят на глухи, когато ние от ИПБ алармираме. Вашата група прави изключение, като абсолютно последователно публикува нашите доклади, за което ви благодаря. Но ние с вас не можем да достигнем до посвещението на тези 25% от населението, които са критичната маса, която може да преобърне това. Българското правителство трябва да промени пътя, по който вървим в момента. Един месец, откакто Румен Радев наследи този хаос на пътя.

Министър Демерджиев казва полицаите вън от храстите. Аз имам повече опит от него в тази област, и му казвам, че няма никакво значение къде са полицаите, те не могат да повлияят на пътно транспортния травматизъм вече.

Другият министър Шишков се държи като един евтин аниматор. Използва пътната безопасност, за да я легитимира по най-безумния начин, като дава 90 милиона евро за мантинели пътна безопасност. Абсолютно невъзможно е това да повлияе на пътната безопасност.

Министър-председателят Румен Радев трябва да се събуди и да разбере, че пътят, по който върви през този месец е абсолютно погрешен, защото вече точката на пречупване е факт.

- Къде е решението на проблема чисто експертно - в по-високи санкции, нов закон или какво?

- Ако някой можеше през някоя медия да определи какво е решението и някой да не се е сетил досега, то би се случило. Аз го повтарям от отдавна - въпросът е стратегически концептуален. Тоест решението е нов модел за управление на риска, което означава друго разбиране за пътната безопасност.

Това означава, първа точка да бъде посочен човека, който носи отговорност за това, което се случва по пътищата. Този човек да е съгласен да поеме тази отговорност, за да може той да вдъхнови обществото, да му обясни какъв е проблема и как може да бъде решен. В момента никой не ни води на никъде. На нас ни е оставено, ние сами да се оправяме по нашите пътища.

Използва се по най-гнусния начин четвъртата власт - медиите, за да има информационно затъмнение къде е проблема, че той е в министър-председателя, който и да е той. Защото само в неговите ръце са лостовете на управление на риска. Министрите не разбират от тази работа и не са длъжни да разбират. Те са най-обикновени политици, които трябва да усвоят ресурсите. Необходим е човекът, който ще бъде посочен, че ще носи отговорност и да ги насочи ефективно, така че да има резултат.

- При драстичната катастрофа, която стана на "Челопешко шосе" прозира и безнаказаност и тя не е единичен случай. Все пак не трябва ли да се променят санкциите, за да се възпре това?

- Не. Ще ви го обясня така. Такива инциденти се случват тогава, когато трябва да ни се покаже, че вървим в погрешна посока. Ако не се корегираме и не променим нещо, пак ще се случват. Виждате, че и на следващия ден едно 17-годишно момче се заби в една къща. И ако имаше хора в стаята, щяха да загинат, и то нямаше да е нищо по-различно от това, което предния ден става. Всеки ден се случват инциденти, които са нелепи, но ни покзват, че цялата система е прогнила. Не може по този начин да продължаваме.

Това е наука, сложен процес и няма как аз през вас да обяснявам на премиера какво трябва да направи. Предоставили сме му на бюрото множество наши доклади, ако не ги разбира, може да ни покани да му ги обясним. Проблемът е съвсем на друго място. Ресурсите, с които разполага държавата са ограничени, както и във всяка държава. Насочването става чрез методология и оценка на риска. Въз основа на тази методология и оценка на риска, ние казваме къде да са полицаите, къде да се харчат парите, а не хрумванията на един министър полицаите днес тука, а утре там. Хрумването на един министър - днес давам 90 милиона евро за мантинели, преди три години е било порочно, а днес казва точно обратното щом той го прави.

Ако имаме човек, който да носи отговорност и обществото знае кой е този човек, тогава той ще се погрижи обществото да бъде посветено през медиите. А обществото ще се погрижи от там нататък това, което трябва да се случи.

- Все пак освен това, няма ли и други мерки - първо, второ, трето, освен човек, който да отговаря и той да е на висок пост?

- Те са няколко неща, които трябваше да се случат още първата седмица от управлението.

Трябва да има прозрачност в управлението, така че всички да могат да провокират трите основни институции - траспортно министерство, МВР и АПИ. Как ще стане? Много просто, когато имаме сайт, в който дейността на институциите е публична. Да започнат добрите европейски практики да се прилагат в България адаптирано. Ключовата дума е адаптирано. Ние не можем да вземем сляпо един закон от Германия и да го привнесем в България. Не можем една мярка добра в Швеция, да я сложим в България. Кой може да адаптира? Това е човек, който има много голям практически опит в тази област, не може някой, защото е добре информиран или са му разказали как се случват нещата. А в България така се случват нещата.

Преди малко политици и вчера и днес, включително и министри, ме питат да им дам добра идея. Аз им казвам вие не разбирате и не е ваша работа това. Те трябва да усвоят единствено и само ресурса.

Институтът за пътна безопасност е единствената организация, която сигнализира миналата година, че мерките на правителството на Росен Желязков няма да дадат резултат.В момента имаме с 15% увеличаване на жертвите, а за май - с 20%.

- Къде е ключът, за да се промени нещо с войната по пътищата и да не се чувстват шофьорите безнаказани?

- Ключът е, когато ние потребителите на транспортната система сме в тази среда, която държавните институции ни поставят, ние се държим по този начин, защото средата ни го позволява. Тоест ние трябва да променим средата. Това може да се случи за няколко месеца и е правено вече. Това може да се случи само от действия на българското правителство.

Европейските страни са имали същите проблеми, както при нас. Трябва да има конкретно име, което носи отговорност за тази сигурност. Този човек, който ще бъде посочен от правителството, негова работа е да посвети обществото как ще го оправи, да убеди хората да се включат в този процес.

Ключовото е, че Румен Радев трябва да се събуди. Не да се занимава с европейските проблеми, а да решава първо вътрешните проблеми на България. Въпросът не е личен. В неговите ръце е да посочи кой носи отговорност.