ИПБ алармира за саботаж за милиони в МРРБ: Изчезнаха заданията за ремонти на пътищата

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за саботаж срещу прозрачността още в първия ден на новия кабинет.

Само няколко дни, след като за първи път в историята бяха публикувани заданията за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, те мистериозно изчезнаха от сайта на регионалното министерство, посочват пътните експерти.

"Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Краткото им публикуване разкри шокираща практика: изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в "черна дупка", а пътната безопасност остава мираж", обясняват от ИПБ.

Административен преврат или политическо решение?

ИПБ пита: Кой в МРРБ реши да скрие следите веднага след смяната на властта? Това прилича на класическа "динена кора", подложена на новия министър от средното управленско ниво, свикнало да работи в мрак.

• Страхът от светлината: Премахването на информацията е пряко доказателство, че някой се страхува от граждански контрол върху милионите за пътна поддръжка.

• Старият модел се завръща: Връщането към секретността е ясен знак, че системата се опитва да погълне новата власт още на старта.

ИПБ настоява за незабавни действия:

1. Светкавично възстановяване на всички задания на сайта на МРРБ.

2. Проверка и уволнение на чиновника, разпоредил свалянето на документите.

3. Отговор от премиера и министъра:

"Институтът за пътна безопасност няма да допусне "чудото" на прозрачността да бъде убито в зародиш.

Пътната безопасност започва от честните поръчки. Всичко останало е търговия с живота на българските граждани", завършва позицията на ИПБ.