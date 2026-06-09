Омбудсманът: КЕВР да преразгледа новите цени на парното

Омбудсманът настоява КЕВР да преразгледа новите цени на парното, дори ограничено повишение ще се отрази върху домакинствата, се казва в писмо на Велислава Делчева до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г., съобщава пресцентърът на Омбудсмана.

В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества да увеличат цените – от средно 30,65% до средно претеглено изменение от 4,58%. Още през м. април т.г. при първоначалното предложение на топлофикациите да завишат цените омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топлоенергията, се припомня в информацията. Най-драстичните искания бяха за увеличение с 69,05% за клиентите в Русе, 49,42% за Враца, Сливен – 33,37%, Перник – 29,68 % и София – 29%.

„Даже минимални повишения на енергийните цени в днешната социално-икономическа обстановка в страната биха се отразили болезнено върху домакинските бюджети“, подчертава омбудсманът.

В становището си Делчева поставя акцент и върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. Отбелязва, че според данните на КЕВР топлофикационните дружества продължават да отчитат загуби, значително по-високи от средните за Европа, като при „Топлофикация София“ ЕАД този показател се е влошил значително през последните години.

Велислава Делчева обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа.

„Смятам този проблем за особено важен, тъй като множество жалби и сигнали от граждани до омбудсмана са свързани с аварийни течове на гореща вода от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, при които се наводняват подземни етажи на сгради и междублокови пространства, създавайки опасност за здравето и собствеността на гражданите“, подчертава тя.

В становището си Делчева поставя въпроси и за изпълнението на ремонтните и инвестиционните програми на топлофикациите, както и за начина, по който е отчетено изпълнението на показателите за качество при определянето на новите цени.

Според омбудсмана гражданите очакват реално подобряване на качеството на топлоснабдяването и обслужването, особено на фона на честите аварии и прекъсванията на топлата вода и парното, които продължават да бъдат сред най-честите поводи за жалби до институцията.

Велислава Делчева призовава КЕВР да направи допълнителен преглед на разчетите преди приемането на окончателното решение.

КЕВР ще проведе открити заседания, на които ще бъдат обсъдени новите цени на електроенергията и на топлинната енергия в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. , според дневния ред на регулатора. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 процента.