Поскъпването на тока и парното било неизбежно

Увеличението на цената на парното и тока, което предлага работната група към КЕВР, е добре балансирано и има своята логика. Това заяви в предаването Антон Иванов, енергиен експерт от Български енергиен и минен форум в ефира на bTV.

"Смятам, че е неизбежно. Вероятно може да мръдне с малко, но инфлацията поражда необходимостта от повишаване на цените, а не обратното. Производството на електрическа енергия е свързано с влагане на продукти, а те вече са поели част от инфлацията. Предложеното повишение е по-ниско от средната инфлация. Затова твърдя, че има един разумен баланс“, обясни той.

По думите му предложението е по-ниско от това, което искаха всички дружества. "Най-шумно дискутираният случай беше с "Топлофикация София“ – 30% повишение. Сега виждаме 5% повишение“.

"Дружествата отварят своите баланси и дават своята картина. А КЕВР признава някои разходи или съветва те да не бъдат правени. Но това вече е въпрос на балансиране“, допълни Иванов.

Иванов посочи, че според доклада на комисията над 50% от топлофикациите завършват с финансови загуби. "Не е само софийската. Тя е много голяма, но всички топлофикации са финансово зле за миналата година. И това ясно е изразено с числа в доклада на работната група“.

Според него може да се търси решение, но то минава през тежки промени в начина на работа.

"Предложението на Българския енергиен и минен форум е, че може да се мине на концесия. Това обаче се отрича. Не мога да разбера защо. Но е вярно, че ако няма професионален мениджмънт, няма да стане“, смята той.

Според него не може да бъде назначен държавен служител. " Най-добрият човек да сложите, пак ще бъде под натиска на Общинския съвет. Виждал съм го. Няма да стане“.

"Внасяме ток не заради мембраната на блок в АЕЦ "Козлодуй“, а заради това, че пазарът на електрическа енергия в региона стана много обвързан и конкурентен. Отделно навлязоха много производители, които са силно финансово подкрепени. Те могат да си позволят по-ниски цени, за да останат на пазара“, обясни Иванов.

По думите му в този смисъл виждаме един тотално променен пазар спрямо това, което сме свикнали да виждаме назад в годините. "Твърдя, че ние много трудно можем да проследим центровете за разходи по веригата на доставки сега. Не е като едно време. Тогава много лесно се проследяваше къде има по-големи разходи по веригите и там се насочваха прожекторите“.

"Сега е невъзможно, защото фактически ние не знаем на борсата чия енергия търгуваме и нашата енергия на коя точно борса се предлага. Но това, което виждаме, е, че ние от износител постепенно се превръщаме в балансьор на регионалния пазар. Производството на нашите конвенционални централи, за съжаление, много трудно намира пазарна ниша“, посочи той.

Експертът обясни, че и в доклада на работната група се вижда едно силно понижение на производството на нашите конвенционални централи, включително на тези на АЕЦ "Козлодуй“, НЕК и ТЕЦ "Марица Изток 2“

"Добре е, че успешно се пласира тяхната енергия за бита, за да се осигури на ТЕЦ "Марица Изток 2“ и тази година поддържането на един минимален състав. Иначе съвсем щяхме да бъдем зле“, коментира той.

Според него дългосрочните решения са свързани с търсенето на нови мощности, които да заменят отиващите си въглищни централи.