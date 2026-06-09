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Как фотографът Виктория Сиракова стигна до блясъка на Холивуд

Българката вече е снимала световни звезди като Бионсе, Риана и Ким Кардашиян

09.06.2026 | 13:50 ч. Обновена: 09.06.2026 | 14:43 ч. 1

Генералното консулство на България в Лос Анджелис, САЩ, откри изложба на българския фотограф Виктория Сиракова. Тръгнала от Златоград, тя стига до червения килим на "Оскарите" и Холивуд.

Виктория взема първия си фотоапарат като тийнейджър в Златоград. Тогава, заедно с две свои приятелки, обикаля из околностите на града и снима предимно природни пейзажи.

С течение на времето интересът ѝ нараства и тя започва да разучава повече за техниката и правилата във фотографията. Приятелките се превръщат в модели, а истинските събития са сватбите в града.  

На по-късен етап пред обектива ѝ застават различни инфлуенсъри и известни личности.

През 2021 г. решава да направи голяма крачка както в личен, така и в професионален план - заминава за Америка и осъществява американската мечта. 

"Гордея се, че не се отказах, вече 14 години", сподели тя.

Само за няколко години от сватбен фотограф в Златоград, Виктория Сиракова става част от големи събития, на които снима звезди като Бионсе, Ким Кардашиян, Наоми Кембъл, Риана,  Шакира и Елза Хоск. 

Снима и на червения килим на "Оскарите". Пред обектива и застават и българските знаменитости в Холивуд Мария Бакалова и Нина Добрев.  

Виктория мечтае да стане личен фотограф на Ким Кардашиян и Риана.

Признанието от Генералното консулство в Лос Анджелис

В началото на месеца генералното консулство на Република България в Лос Анджелис представи специалната фотографска изложба на Сиракова - визуален разказ за едно вдъхновяващо професионално пътешествие, започнало в България и достигнало до едни от най-престижните събития в света на киното, музиката, модата и развлекателната индустрия.

Изложбата е реализирана по покана на генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов и е част от неговата инициатива за представяне пред отбрана публика на творчеството и успехите на талантливи българи на Западния бряг на Съединените щати.

Експозицията включва 18 фотографии, подбрани измежду хиляди кадри, заснети през последните 14 години.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR

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фотограф Оскари Златоград Bulgaria ON AIR
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