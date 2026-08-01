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Тежка катастрофа с български тир затвори магистралата Атина - Ламия

Другият шофьор е загинал

01.08.2026 | 12:15 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Български шофьор е оцелял след тежката катастрофа между два тира на магистралата Атина–Ламия в Гърция. Водачът на другия товарен автомобил е загинал, съобщи Нова тв.

Инцидентът е станал малко след 7:00 часа на 123-тия километър от националния път. По първоначална информация българският водач изгубил контрол над камиона по неизяснени причини, преминал през разделителната преграда и навлязъл в насрещното платно.

Шофьорът на другия тир, който се движел в своята лента, предприел рязка маневра, за да избегне сблъсъка. Камионът му се преобърнал и спрял встрани от пътя. Водачът е загинал.

При катастрофата избухнал пожар. В потушаването му участвали 16 пожарникари с осем специализирани автомобила.

Заради инцидента движението е било временно прекъснато и в двете посоки. В платното към Солун автомобилите се отклоняват от 115-тия километър при Кастро, а в посока Атина – от 125-тия километър при Мартино.

Пътната полиция призовава шофьорите да спазват въведената организация и да предвидят допълнително време за пътуване. Причините за тежката катастрофа се разследват.

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