Сърбия изпрати в Израел тленните останки на бабата и дядото на Теодор Херцел - създателя на ционизма

Сръбският външен министър Марко Джурич изпрати в Израел тленните останки на бабата и дядото на Теодор Херцел - създателя на ционизма, предават сръбските медии.

Изпращането бе съпроводено със специална церемония на летище "Никола Тесла" в Белград, от която Джурич публикува снимки и видео в профила си в Инстаграм.

На церемонията присъстваха посланикът на Израел в Сърбия Авивит Бар-Илан, председателят на Изпълнителния комитет на Световната ционистка организация Яков Хагоел и главният равин на еврейската общност в Сърбия Исак Асиел.

По този повод Джурич заяви, че „в тези трудни времена, пред лицето на безпрецедентен натиск върху еврейския народ в много части на света, Сърбия гордо стои до еврейския народ“. Същевременно той пожела приятелството между двата народа и двете държави да продължи да живее дълго време.

Джурич каза още, че Сърбия ще продължи да почита паметта на Теодор Херцел и неговото семейство, „който положи основите на ционизма и живя в епоха, вдъхновила сръбското национално движение и създаването на съвременна Сърбия“, и добави, че се гордее с факта, че Белград е „домът на бащата на ционизма“.

Бабата и дядото на Теодор Херцел са живели в белградския квартал Земун, както и няколко поколения от семейството, предава сръбското издание "Време".

Изданието съобщава, че е известно къде е била семейната им къща, както и че Якоб Херцел, бащата на Теодор Херцел, се е преместил оттам в Будапеща в средата на 19 век, където се е родил „бащата“ на съвременния ционизъм.

Дядото на Теодор, Шимон Лейб Херцел, е бил набожен евреин и член на община Земун, където между 1825 и 1874 г. е ръкоположен известният сефарадски равин Йехуда бен Шалом Хай Алкалай, който умира в Йерусалим. А дядото на Теодор, Шимон, и равин Йехуда са били приятели.

Твърди се, че Шимон Херцел е притежавал едно от първите копия на революционния труд на Алкалай от 1857 г., който описва завръщането на евреите в Палестина. Широко разпространено е мнението, че дядото е предал тези идеи на семейството и че по този начин те са оформили ционистката идентичност на младия Теодор Херцел, пише "Време".

Тленните останки на бабата и дядото на Теодор Херцел ще бъдат погребани в Израел на церемония, която ще се състои на 5 август, предават сръбските медии.

Тържествено държавно погребение за двамата ще се проведе в Йерусалим, на планината Херцел, до внука им Теодор Херцел.

На церемонията се очаква да присъстват и израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на Израел Исак Херцог.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)