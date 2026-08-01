Създадоха изкуствен човешки ембрион, способен да развива собствени органи

За първи път в света изследователски екип от Китай успява да създаде изкуствен човешки ембрион, способен да развива собствени органи.

Откритието дава възможност за създаване на човешки органи в лабораторни органи за пациенти, нуждаещи се от трансплантация.

"Откритието дава крачка напред в медицината и науката. Колегите от Китай са успели да активират по особен начин клетките, които са в т.нар. "екзо", "мезо" и "ендо" дерма, и са ги отделили един от друг. Дали са възможност за формиране на първично черво, първично сърце. Експериментът се прекратява на 14-ия ден, защото такива са законите", каза специалистът по репродуктивна медицина д-р Явор Владимиров в съботното издание на "България сутрин".

Ролята на стволовите клетки

През 2022 г. за първи екип от Великобритания създава т.нар. изкуствен ембрион. Това са живи клетки, те имат произход от т.нар. стволови клетки, обясни специалистът.

"Всеки от нас има в организма си стволови клетки, които дават началото на тъканите. При определена комбинация на стволовите клетки и обработка се създава ембрион или подобно на ембрион състояние на жив организъм, който достига до фаза първично сърце, черво, мозък", обясни д-р Владимиров пред Bulgaria ON AIR.

Има ли рискове

"Ембрионът е нещо уникално. Той е от две клетки. При сливането им гените, които са с нормално структуриране, потискат тези, които са неправилно структурирани, и се развива нормален индивид. Ако се съберат гени, които са и от двата индивида неправилни, има заболяване", каза специалистът по репродуктивна медицина.

Всеки експеримент трябва да бъде оценен във всичките си ъгли, за да не се "стъпи в посока, която не е желателна", предупреди д-р Владимиров.

"Науката ще върви в различни посоки, но трябва да се намери балансът. Всеки експеримент има и плюсове, и минуси. Инвитро методът е на границата между две области - биологията и медицината. Това е довело до себе си бурното развитие. Все повече в практиката ми виждаме хора, които имат преждевременно намаляване на функцията на яйчника", коментира той.