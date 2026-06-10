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Полицията проверява незаконна помпена станция за над 500 000 лв. на яз. "Студен кладенец"

Възложител на съоръжението е Община Кърджали

10.06.2026 | 01:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Проверка за длъжностно престъпление извършва сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Кърджали във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир "Студен кладенец" в землището на село Калоянци. 

Работата по случая е съвместна със служители от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и на РДНСК-Кърджали. 

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали. 

От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни и не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали. Преведени са неправомерно в края на миналата година над 500000 лв. за строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение.

Проверката е по чл.282, ал.1 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. След приключване на работата по документиране на деянието материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.

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Тагове:

полицията проверява незаконна помпена станция Студен кладенец
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