Полицията проверява незаконна помпена станция за над 500 000 лв. на яз. "Студен кладенец"

Проверка за длъжностно престъпление извършва сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Кърджали във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир "Студен кладенец" в землището на село Калоянци.

Работата по случая е съвместна със служители от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и на РДНСК-Кърджали.

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали.

От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни и не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали. Преведени са неправомерно в края на миналата година над 500000 лв. за строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение.

Проверката е по чл.282, ал.1 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. След приключване на работата по документиране на деянието материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.