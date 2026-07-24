Весела Момчева-Таун, ПБ: Няма да бъдем куче, което просто върти опашка

Рисковете за присъствието на американските самолети са изчислени, сигурността се следи, депутатът от "Прогресивна България" Весела Момчева-Таун пред Bulgaria ON AIR.

Тя е категорична, че взетото решение в информирано, защото е минало по генералния ред.

"Правителството на Желязков и правителството на Гюров замаскираха присъствието на самолетите-цистерни на летище "Васил Левски" в продължение на месец. На 30 юни те напуснаха летището, но да не се залъгваме. Иран знаеха какви самолети пребивават там. Самолетите всяха смут в обществото, защото ние бяхме информирани за тях от цивилни снимки и информация на пътуващи. Тогава липсваше информация, ние избрахме прозрачността - да се вземе решение по генералния начин. То беше предадено в парламента, мина през Комисията за отбрана", каза депутатът.

По думите ѝ може да бъде взето друго решение, но то трябва да бъде обосновано.

"В никакъв случай не е имало натиск. Външната политика на България е нашето партньорство в ЕС, в НАТО, със САЩ. Няма да бъдем куче, което просто върти опашка. Ние сме част от тази система и както имаме права, така имаме и задължения. Когато казваме "не", това може да е неутралитет по отношение на Иран, но по отношение на нашия партньор това е отказ", коментира още Момчева.

Тя отрече да е имало договорки.

"Гарантирам на всички жители на област Сливен и Ямбол, че няма от какво да се притесняват. Не почерпихме доста ползи - икономически, социални. На първо място е сигурността, която гарантирахме. Рисковете бяха изчислени и ще продължават да бъдат изчислявани, наблюдавани. Това е процес, който ще работи денонощно, за да защити мира в България и решението, което сме взели", увери депутатът от "Прогресивна България".