Сатурн тръгва ретроградно и ще подложи на тест 5 зодии

От 26 юли 2026 г. ретроградният Сатурн ще подложи на тест най-вече пет зодиакални знака. Планетата на структурата и дисциплината винаги носи някакви уроци.

До 10 декември тези астрологични знаци няма да имат друг избор, освен да се изправят пред някои неудобни истини. Всичко това обаче има своята цел. Става въпрос за поемане на отговорност за действията ви и за поука от преживяното. Време е да затегнете коланите и да се дисциплинирате.

А ето и за кои знаци това ретроградно движение ще е най-предизвикателно:

Рак

Ретроградният Сатурн е насочен към вашия професионален живот, Рак, и ще го почувствате като истинско изпитание. За да го издържите, трябва да вземете кариерата си в свои ръце. През следващите четири месеца ще видите къде някой е злоупотребил с властта или авторитета си спрямо вас. Макар че това няма да е приятно да се чуе, това е тласъкът, от който се нуждаете, за да направите някои промени.

От мястото, където работите, до това кой ви дава заповеди, всичко се променя към по-добро. Може дори да решите да промените изцяло сферата си на дейност или да започнете собствен бизнес. Става въпрос за поемане на контрол над вашия път и финансов просперитет. Няма да е лесно, но ако сте готови за предизвикателството, можете да привлечете голямо богатство и изобилие.

Овен

Тъй като ретроградният Сатурн започва на 26 юли, ви очаква събуждане, Овен. Осъзнавате къде не сте били дисциплинирани и къде трябва да премахнете всички лоши навици от живота си, защото те възпрепятстват растежа ви.

Сатурн е във вашия знак, така че тази енергия се усеща лично. Отделете малко време, за да помислите какво в живота ви не работи. Може да осъзнаете, че сте се изтощили на работа и трябва да намерите по-добър баланс. Може би сте пренебрегвали собствените си нужди или сте действали твърде импулсивно. Каквото и да е, това е вашият шанс да направите необходимите промени, за да подобрите живота си. Така преминавате теста на Сатурн.

Везни

Ретроградният Сатурн тества границите ви, Везни, и може да откриете, че те са по-слаби, отколкото сте си мислили. Отделете време, за да помислите за взаимоотношенията си и да забележите къде се прекрачват границите ви. Кой в живота ви не уважава времето и енергията ви? Кой се възползва от вашата щедрост?

Това е задълбочен преглед на стандарта, който поддържате във всичките си индивидуални взаимоотношения. Звучи напрегнато, но сте напът да освободите сериозна карма върху онези, които са ви омърсили. Поставете твърди граници и не се изненадвайте, ако взаимоотношенията ви се обърнат на 180 градуса след 26 юли.

Цялата статия четете в Tialoto.bg