Бебе на почти две години падна от втория етаж в Перник

Тежък инцидент с малко дете е станал в най-големия пернишки квартал “Изток“. Момиченце на година и осем месеца е в критично състояние, след като е паднало от втория етаж на жилищна кооперация.

Инцидентът е станал в неделя, като по първоначална информация детето е останало за кратко без надзор и е успяло само да излезе на балкона, съобщава “Марица”.

Подаден е сигнал на спешния телефон 112, а на място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е предприел спешни действия. Заради тежките травми и състоянието на шок, детето е било интубирано още на място, преди да бъде транспортирано.

В момента пострадалото момиченце се лекува в София.

Разследващите органи ще изясняват как точно се е стигнало до трагичния инцидент и по какъв начин детето е успяло да преодолее обезопасителните прегради на терасата.

