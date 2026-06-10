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Бебе на почти две години падна от втория етаж в Перник

Детето е било интубирано още на място

10.06.2026 | 07:43 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Тежък инцидент с малко дете е станал в най-големия пернишки квартал “Изток“. Момиченце на година и осем месеца е в критично състояние, след като е паднало от втория етаж на жилищна кооперация. 

Инцидентът е станал в неделя, като по първоначална информация детето е останало за кратко без надзор и е успяло само да излезе на балкона, съобщава “Марица”.

Подаден е сигнал на спешния телефон 112, а на място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е предприел спешни действия. Заради тежките травми и състоянието на шок, детето е било интубирано още на място, преди да бъде транспортирано.

В момента пострадалото момиченце се лекува в София.

Разследващите органи ще изясняват как точно се е стигнало до трагичния инцидент и по какъв начин детето е успяло да преодолее обезопасителните прегради на терасата.
 

 

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Перник бебе инцидент паднало дете
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