Атака срещу офис на "Възраждане" в Ямбол

Разбиха офиса на ПП "Възраждане" в Ямбол, съобщават bTV. Неизвестни засега извършители са влезли с взлом, има счупени прозорци и врати.
Офисът се намира в административна сграда в центъра на града.
Местното ръководство на партията казаха, че подозират политически акт заради подкрепата на протестите в "Безмер", и критиката към националните и местни политики.
Откраднати са принтер и служебен лаптоп с информация.
На място се извършват огледи от полицията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.