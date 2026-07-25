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Атака срещу офис на "Възраждане" в Ямбол

Местното ръководство смята, че това е политически акт заради подкрепата на протестите в „Безмер“

25.07.2026 | 13:17 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Разбиха офиса на ПП "Възраждане" в Ямбол, съобщават bTV. Неизвестни засега извършители са влезли с взлом, има счупени прозорци и врати.

Офисът се намира в административна сграда в центъра на града.

Местното ръководство на партията казаха, че подозират политически акт заради подкрепата на протестите в "Безмер", и критиката към националните и местни политики.

Откраднати са принтер и служебен лаптоп с информация.

На място се извършват огледи от полицията.

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Тагове:

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