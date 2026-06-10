Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе"

Президентът Илияна Йотова награди пожарникарите, които предотвратиха запалването на автобуса в катастрофата на "Челопешко шосе".

"Рядко сме се събирали по повод на толкова голяма човечност и толкова ярко проявен героизъм. Отличието, което получавате днес, е признание не само за вас, но и за цялата ви професионална общност, включително за онези, които и в този момент са на своя пост и изпълняват своя дълг. Аз вярвам, че огромното мнозинство от българските граждани вървят по пътя на доброто. И по този път срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин и всички техни колеги, които всеки ден пазят и защитават нас – българските граждани", каза президентът.

Йотова заяви, че в ежедневието, изпълнено с политика и трудности, работата на пожарникарите често остава в сянка.

"Без прожектори, всеки ден защитавате хората със своите смели постъпки. Преди да получите официалния сигнал за тежката катастрофа, вие първи се отзовахте на мястото на трагедията, за да помогнете на хората. Вие сте нашите герои“, заяви Йотова, цитирана от БНТ.

Президентът подчерта чувството за безнаказаност у извършителите.

"Трагедия ни показа нещо много тревожно – огромните пропуски и дълбоката празнина във възпитанието и образованието на част от нашите съграждани. Това, което се случи, е недопустимо, защото извършителите са живеели с чувството за безнаказаност", каза Йотова.