ГЕРБ: Кабинетът да каже дали сме страна в конфликта с Иран

Бившият външен министър в кабинета “Желязков” Георг Георгиев коментира нотата, която САЩ изпрати към страната ни, за да може военните самолети да се разположат на авиобаза “Безмер”.

“Първата нота, която САЩ изпратиха до нашето правителство, беше за усиленото предно присъствие на НАТО и с учение. В сегашната нота се говори за операции в Близкия изток”, обясни пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС.

Георгиев каза още, че правителството трябва да отговори на въпроса дали България е активна страна в конфликта и добави, че цялата отговорност е върху премиера Румен Радев.

По думите му правителството не е представило достатъчно информация, а въпросът не е бил обсъден нито в парламентарните комисии, нито в пленарната зала.

“Не видяхме текста на новата нота. Не беше проведено дори закрито заседание по темата. Решението има политико-военен характер, но не беше разгледано дори от Комисията по външна политика“, каза той.

Георгиев припомни, че само преди няколко месеца настоящият министър-председател е предупреждавал, че напрежението около Иран може да превърне България в мишена.

“Днес Министерството на външните работи твърди, че няма нищо опасно. Преди четири месеца обаче Румен Радев говореше, че България може да стане цел. Кое от двете е вярно?“, попита депутатът.

Според Георгиев проблемът не е в съюзническите ангажименти на страната, а в противоречивите послания на управляващите. “Когато предишното правителство вземаше подобни решения, те бяха критикувани. Когато сегашното прави същото, вече всичко е правилно. Това не е последователен начин на управление“, заяви народният представител.

Георгиев призова политиците да бъдат внимателни с публичните си изявления. “Хората ни слушат и подобни изказвания могат да създадат паника. Политиците трябва да успокояват гражданите, а не да засилват страховете им“, заяви Георгиев, като обвини управляващите, че докато са били в опозиция, са “инвестирали в страх“, а след идването си на власт са променили позициите си.

Кандидатите за президент

Бившият външен министър коментира и предстоящите президентски избори. Той отбеляза, че кандидатурата на президента Илияна Йотова не е изненада. Георгиев подчерта, че единственият срок за обявяване на кандидатура, който следва ГЕРБ е началото на предизборната кампания и сроковете, поставени от ЦИК.

“ГЕРБ винаги е била автономна при взимането на решения и е определяла кандидатурите си на базата на интересите на гражданите“, каза народният представител.

Той припомни, че традиционно партията е обявявала кандидатите си за президент и вицепрезидент през септември. Георгиев каза, че към момента основният фокус е върху бюджета и каза, че план-сметката на кабинета Радев съдържа неща, за които в миналото настоящият премиер е критикувал бюджети на ГЕРБ.