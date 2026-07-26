Мерц за нападението: Чудовищно престъпление срещу обществото

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на смъртоносното нападение по време на прайда "Кристофър Стрийт Дей“ (CSD) в Берлин, като нарече инцидента "атака срещу нашето общество“.

"Какво чудовищно престъпление в Берлин“, написа Мерц в социалната мрежа X, часове след като автомобил се вряза в тълпа близо до мястото на събитието в парка "Тиргартен“, убивайки един човек и ранявайки 16 други.

"Стотици хиляди хора от цял ​​свят празнуваха мирно на "Кристофър Стрийт Дей. Те искаха да се отнасяме един към друг с доброта и толерантност", добави канцлерът, цитиран от ДПА.

"Ние сме отворени и свободолюбиви и ще съхраним, и защитим това. Деянието ще бъде разследвано и наказано с цялата строгост на закона. Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Пожелавам бързо възстановяване на ранените и благодаря на всички служители на спешните служби", се казва още в съобщението на канцлерът.

Правителствен говорител заяви, че Мерц поддържа тесен контакт с министъра на вътрешните работи Александър Добриндт и получава постоянна информация от службите за сигурност.