Издирват младо момиче от варненското село Синдел

Близки и приятели призоваха в социалните мрежи за помощ при издирването на младо момиче. Елизабета Радостинова е изчезнала на 24 юли около 4:30 часа. Тя е от варненското село Синдел.

Според публикуваната информация близките се опасяват, че момичето може да е станало жертва на отвличане. Към момента обаче няма официално потвърждение от страна на органите на реда за причините около изчезването ѝ.

"В момента очакваме информация и указания от органите на МВР. Подготвени сме и сме в готовност да реагираме незабавно при всяко развитие на ситуацията и при необходимост да започнем организирани действия. Молим всички да запазят спокойствие, да не разпространяват непотвърдена информация и да следят само официалните съобщения. При нова информация ще ви уведомим своевременно. Благодарим на всички за подкрепата и съпричастността!".

Близките призовават всеки, който разполага с достоверна информация за местонахождението на момичето, незабавно да се свърже с органите на МВР.