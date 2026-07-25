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Издирват младо момиче от варненското село Синдел

Следите ѝ се губят след 4:40 часа на 24 юли

25.07.2026 | 15:10 ч. 13
Издирват младо момиче от варненското село Синдел

Близки и приятели призоваха в социалните мрежи за помощ при издирването на младо момиче. Елизабета Радостинова е изчезнала на 24 юли около 4:30 часа. Тя е от варненското село Синдел.

Според публикуваната информация близките се опасяват, че момичето може да е станало жертва на отвличане. Към момента обаче няма официално потвърждение от страна на органите на реда за причините около изчезването ѝ.

"В момента очакваме информация и указания от органите на МВР. Подготвени сме и сме в готовност да реагираме незабавно при всяко развитие на ситуацията и при необходимост да започнем организирани действия. Молим всички да запазят спокойствие, да не разпространяват непотвърдена информация и да следят само официалните съобщения. При нова информация ще ви уведомим своевременно. Благодарим на всички за подкрепата и съпричастността!".

Близките призовават всеки, който разполага с достоверна информация за местонахождението на момичето, незабавно да се свърже с органите на МВР.

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