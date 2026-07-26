Дерматолог: Фактор 50 е задължителен през лятото

Фотозащитата не е необходима само за предпазване от слънчево изгаряне, а е дългосрочна инвестиция в здравето на кожата. Това подчерта дерматологът д-р Мария Тончева в неделното издание на “България сутрин“.

По думите ѝ ултравиолетовите лъчи достигат до Земята през цялата година, затова използването на слънцезащита не бива да се ограничава само до летните месеци.

“Всички сезони са важни за кожата, но през лятото предизвикателствата са по-големи заради по-интензивните UVB лъчи. Те причиняват слънчевите изгаряния и потъмняването на кожата. Фотозащитата не е само, за да не изгаряме, а за да предпазим кожата си от увреждане“, обясни специалистът.

Според д-р Тончева през зимата може да се използва слънцезащитен продукт с SPF 30, но през лятото препоръката е категорична - SPF 50.

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“Това, че сме почернели, означава, че кожата е била стимулирана да произвежда повече меланин – естествения защитен пигмент. SPF факторът показва доколко продуктът ни предпазва от изгаряне, но истинската цел е да ограничим уврежданията, които UVB лъчите нанасят върху кожата“, посочи дерматологът.

Слънцезащитата на всеки два часа

Специалистът напомни, че слънцезащитният крем трябва да се подновява на всеки два часа, а при плажуване – задължително след всяко излизане от водата.

Д-р Тончева посъветва потребителите да следят срока на годност на продуктите, особено след отваряне, когато повечето от тях трябва да бъдат използвани в рамките на около шест месеца.

Освен редовната фотозащита д-р Тончева препоръчва добра ежедневна грижа за кожата, включваща качествено почистване, достатъчна хидратация и прием на достатъчно вода, за да се поддържа кожата здрава и защитена през летните месеци.

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