IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 12

Военни и оръжия от САЩ преминават през страната ни днес

До 19 юни ще продължи и голямото военно учение в България

12.06.2026 | 06:15 ч. 13
Снимка МО

Снимка МО

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 12 и 13 юни от Гърция към Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.

Транспортирането е във връзка с участие в учение,

което се провежда на територията на северната ни съседка.  

Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

До 19 юни ще продължи и голямото военно учение в България. В него участват военни от 12 държави и 23 типа самолети и вертолети.

Ще се включат военни и авиационна техника от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария ще участват в полетите.

Ще присъстват и наблюдатели от въоръжените сили на Гърция, Кипър, Чехия и Нова Зеландия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

вноенни оръжия техника учение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem