Военни и оръжия от САЩ преминават през страната ни днес

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 12 и 13 юни от Гърция към Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.
Транспортирането е във връзка с участие в учение,
което се провежда на територията на северната ни съседка.
Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.
До 19 юни ще продължи и голямото военно учение в България. В него участват военни от 12 държави и 23 типа самолети и вертолети.
Ще се включат военни и авиационна техника от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария ще участват в полетите.
Ще присъстват и наблюдатели от въоръжените сили на Гърция, Кипър, Чехия и Нова Зеландия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.