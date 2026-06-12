Военни и оръжия от САЩ преминават през страната ни днес

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 12 и 13 юни от Гърция към Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.

Транспортирането е във връзка с участие в учение,

което се провежда на територията на северната ни съседка.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

До 19 юни ще продължи и голямото военно учение в България. В него участват военни от 12 държави и 23 типа самолети и вертолети.

Ще се включат военни и авиационна техника от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария ще участват в полетите.

Ще присъстват и наблюдатели от въоръжените сили на Гърция, Кипър, Чехия и Нова Зеландия.