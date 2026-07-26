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Трима души, сред които и дете, загинаха при катастрофа на АМ "Марица"

Още шестима, сред които две деца, са ранени при инцидента

26.07.2026 | 22:15 ч. Обновена: 26.07.2026 | 22:16 ч. 8
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Трима души, сред които и дете, загинаха, а още шестима, сред които две деца, са ранени при катастрофа на магистрала „Марица", съобщиха за БТА от сектор „Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Катастрофата е станала край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция след 20:00 часа. По информация две коли на гастарбайтери от Германия са се ударили, автомобилите са се движили в пакет близо един до друг по думи на очевидци. Колите са се ударили една в друга и са излезли от пътното платно в канавката.

Образувано е досъдебно производство, което ще изяснява причините за тежкото произшествие, допълниха от „Пътна полиция".

Още една жертва на пътя бе регистрирна днес в област Хасково. Велосипедист е загинал при пътен инцидент в 1:20 часа след полунощ, след като е бил ударен от кола в района на птицекомбината край Хасково, допълниха от полицията. 

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