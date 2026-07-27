Черна статистика: Шестима са загинали в катастрофи за денонощието

Шестима души са загинали, а 39-ма са ранени при станалите 28 тежки пътни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП), пострадал е един човек.

От началото на месеца при ПТП са загинали 46 души, а от началото на годината – 254-ма. Ранените са съответно 764-ма и 4525-ма.

Тежка катастрофа с трима загинали стана в края на вчерашния ден на АМ "Марица". Две коли на гастарбайтери от Германия са се ударили, автомобилите са се движили в пакет близо един до друг. Колите са се ударили една в друга и са излезли от пътното платно в канавката. Още шестима, сред които две деца, са ранени при инцидента.