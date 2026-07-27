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Трима загинали след стрелба на фестивал в Сиатъл

Стрелецът е задържан, издирва се още един

27.07.2026 | 09:47 ч. Обновена: 27.07.2026 | 10:01 ч. 12
Снимки: Reuters

Снимки: Reuters

Трима души бяха убити, а най-малко петима - ранени, при стрелба снощи на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон.

Полицията призова населението да избягва района, който се намира на северозапад от центъра. Стрелбата е започнала около 18:00 ч. местно време (4:00 днес сутринта бълг. вр.) в Градския център, където през уикенда се проведе фестивалът "Хапката на Сиатъл", уточниха властите.

Говорителката на медицинския център "Харбървю" Сюзан Грег заяви, че болницата е приела четирима пострадали - малко дете, мъж на 23 години и две възрастни жени. Една от жертвите е починала в лечебното заведение от раните си.

На местопрестъплението бяха мобилизирани много полицаи, които започнаха спешно да евакуират хората от района.

Полицаите са задържали стрелец, а друг заподозрян, за когото полицията смята, че е свързан с инцидента, е избягал от мястото и се издирва.

Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 г. насам, като привлича средно 350 000 посетители по време на "трите дни на ядене, пиене и обществено веселие", посочва АП.

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