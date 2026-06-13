Шишков увери: Край на тапите, до две седмици пътните ремонти ще свършат

Ремонтите по пътищата към Черноморието ще свършат в рамките на две седмици, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени. Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Пожелавам дълъг сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив - ще помогнем, защото магистралата ще бъде в по-добро състояние", каза той пред БНТ.

Той коментира, че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт.

По думите му винаги е отговорно да си министър.

"Винаги има трудности, но има и ентусиазъм, че може да направиш нещо за държавата. Разликата сега е, че имаме парламентарно мнозинство, което може да влияе върху законите и развитието на секторите. Сега можем да направим планиране за следващите четири години и да го изпълним. Особено в пътния сектор и при липсващата инфраструктура е необходим хоризонт и време", подчерта Шишков.

Шишков посочи, че още през първия месец от работата на кабинета са били установени редица проблеми в сектора.

"Излезе тоталният скандал с опита за индексации на магистрала "Хемус". Това беше опит да бъдат индексирани почти 1 милиард лева в загуба за държавата. След това се случиха историите с Варна. Дадохме поредния лот на "Хемус" на прокуратурата. Започнаха да излизат буквално чудовищни неща", каза той.

По отношение на бъдещата автомагистрала „Черно море“ министърът заяви, че страната изостава в изграждането на ключови транспортни връзки по направлението Север - Юг.

Той отправи критики към предишното управление на министерството заради строителството на автомагистрала „Хемус“.

"През 2021 година установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистрала "Хемус". Това можеше да бъде видяно от всеки. Всичко, което е строено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изградени частично без необходимите документи", каза той.

По думите му след издаването на строителните разрешения са били извършени плащания в размер на около 13 милиона евро. Същевременно през 2021 г., когато е установено незаконното строителство, самите строители са декларирали, че не са строители на обекта. „Това е част от модела, който доведе до дълбока финансова и морална криза в управлението", допълни Шишков.