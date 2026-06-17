Депутатите обсъждат дали да замразят заплатите си на 4236 евро

Депутатите ще обсъждат днес дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки три месеца. Предложението идва от "Прогресивна България", съобщи БНР.

Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-ото НС да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ.

Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки три месеца. В мотивите на вносителите от "Прогресивна България" е записано, че с "приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства".

В програмата на НС е включено и обсъждане на първо четене на промени в Закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет.

Като мярка за ограничаване на заплахите от безпилотни летателни средства в пограничните зони Главна дирекция "Гранична полиция" получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция.

Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на НС в международни организации.

В седмичния дневен ред е включено и окончателно произнасяне по поисканата от правителството възможност за теглене на до 3,8 млрд. евро нов дълг. Очаква се точката да бъде разгледана в четвъртък.