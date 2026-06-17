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Полицията издирва мъж на 47 от Казанлък

Той има документи и телефон в себе си

17.06.2026 | 09:34 ч. 9

Снимка: МВР

По молба на близките полицията в Стара Загора издирва Борис Симеонов Анев, на 47 години от Казанлък. 

Мъжът е в неизвестност от 16 юни, съобщава МВР. 

Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса, ръст около 185 см. Облечен е с памучна блуза с къси ръкави, зелена на цвят и черни къси панталони. Обут е с черни маратонки. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.

От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на мъжа, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

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Тагове:

МВР издирване Казанлък Стара Загора
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