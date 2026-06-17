Слънчогледът от 13-ия кораб от Аржентина е с пестициди над нормата

Пробите от тринадесетия кораб със слънчоглед от Аржентина показват наличие на пестициди над нормата, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Корабът превозва общо 34 439,940 тона слънчоглед.

Резултатите от анализа на пробите, взети от тринадесетия кораб с насипен аржентински слънчоглед, показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми.

При анализа на пробата за остатъчни количества от пестициди е установено наличие на активните вещества пиримифос - метил, малатион и делтаметрин. Към резултатите е приложена неопределеност на измерването (50 процента), което е съгласно нормативните изисквания (SANTE).

По отношение съдържанието на активното вещество пиримифос-метил, пробата, с приложена неопределеност, е под максимално допустимата стойност.

За активните вещества делтаметрин и малатион са установени стойности над максимално допустимите нива (MRL), определени в Регламент (ЕО) № 396/2005, като за активно вещество делтаметрин е приблизително пет пъти над максимално допустимите количества за остатъци от пестициди, а малатион е три пъти над MRL.

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Продължава прилагането на 24-часовия механизъм за контрол и проследимост по цялата верига – от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители, подчертават от БАБХ.